Cannavaro ricorda Cavani: "Lui era più forte in allenamento! Ricordo cosa fece in Parma-Napoli"

Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a DAZNÂ con Pierluigi Pardo nel format "Un'altra Storia". Tra i vari argomenti, Cannavaro ha parlato anche di Edinson Cavani, suo compagno di squadra al Napoli.

Cannavaro lo ricorda così: "Cavani era una forza della natura, era quasi più forte in allenamento. Per lui la partita era una passeggiata, l'allenamento era la cosa fondamentale per lui. Anche negli allenamenti giocarci contro era impegnativo. Non mi dimenticherò mai un Parma-Napoli: faccio un intervento in scivolata su Sansone, mi rialzo, vado verso il pallone e vedo che è arrivato lui in raddoppio. Praticamente un attaccante che viene a raddoppiare un difensore: questo era Edy".