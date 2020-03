Guanghzou, Fabio Cannavaro: "In Cina il virus è controllato, non sconfitto. Stateve a cas'! Iniziativa per la Croce Rossa insieme ai Campioni del Mondo del 2006"

Fabio Cannavaro, allenatore del Guanghzou, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Viaggiavo con 50 ragazzi, ho fatto fare il test a tutti. Siamo rientrati in Cina e siamo in quarantena da cinque giorni. In Cina il virus è controllato, ci sono pochi casi. Noi campioni del mondo del 2006 abbiamo iniziato una raccolta fondi tramite GoFundMe da destinare alla Croce Rossa italiana per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La cosa primaria è restare a casa per non far collassare le nostre strutture sanitarie. Abbiamo pensato tempo fa a questa iniziativa, ci sembrava giusto dare il nostro apporto per raggiungere un obieettivo. Il rinvio degli Europei? C'è da capire se andando incontro all'estate il virus perderà forza. io prevedo tempi lunghi, questa cosa non si rivolge in dieci giorni. Faccio un appello a tutti per far capire l'importanza di non incontrare nessuno. Il virus non guarda in faccia a nessuno, bisogna rispettarlo e stare a casa. E' giusto allenarsi con le dovute precauzioni dopo la quarantena. Europei? Vediamo. Qui in Cina hanno una forza superiore alla nostra, ci sono delle app per vedere dove c'erano i contagiati e per vedere dove sei stato negli ultimi quattordici giorni. Vivendo qui ho visto la forza del virus. Stateve a cas'! Le nostre strutture non ce la fanno a tenere tutti. Il virus in Cina è sotto controllo, non è mica stato sconfitto. Non ci sono casi da molto tempo".