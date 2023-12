Cannavaro: "Frosinone? Se non ti prepari bene, fai soltanto brutte figure..." | VIDEO CN24

E' tornato questa sera l’attesissimo Christmas Gala Charity 23, organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara con l’intento di tramettere la gioia del Natale e raccogliere fondi per finanziare il progetto “Lloco: un luogo per tutti” promosso da Proodos, società cooperativa sociale impegnata sul territorio della città di Napoli e provincia. Ai microfoni di CalcioNapoli24.it, le parole di Fabio Cannavaro:

"Al di là dei guai lasciati, ci sono trappole da saper leggere e il Frosinone era una di quelle: non solo per il turnover. Se non ti prepari al meglio, fai brutta figura".