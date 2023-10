Antonino Cannavacciuolo, noto chef e tifosissimo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Napoli-Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

‚ÄúSono sicuro che tra un minuto abbandono la diretta per correre davanti alla tv per seguire la partita. Pronostico? Ci divertiamo, per il Napoli √® un test importantissimo. Se, e dico se succede, √® gi√† un mezzo passo avanti per il passaggio del turno‚ÄĚ.