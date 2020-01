Candreva a Inter TV: "Loro hanno cambiato allenatore? Hanno tanta qualità, è una partita difficile"

Antonio Candreva, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Napoli:

“E’ una partita difficile, come tutto il nostro campionato. Affrontiamo un avversario che ha tante qualità, sarà difficile ma siamo venuti qui per fare la nostra partita. Il primo posto una motivazione? Assolutamente, è quello che vogliamo, lavoriamo per fare sempre meglio: si parte da questa sera. Il cambio di allenatore? All’inizio può essere ci sia una svolta, poi bisogna trovarsi per continuare il percorso di lavoro: loro hanno tanta qualità, vogliamo far bene”