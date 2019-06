Canale 21, Ambrosino: "James Rodriguez riaccenderebbe l'entusiasmo. Lozano più lontano”

In diretta a Radio CRC, è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21:

“James Rodriguez accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi, ma bisogna vedere l'aspetto economico. Se il Napoli torna con questa base di giocatori e qualche acquisto non notevole, l'entusiasmo calerebbe ulteriormente. Alla fine un grosso acquisto il Napoli lo farà. Ha parecchi giocatori da cedere, quindi non sarebbe difficile. Con l'acquisto di James Rodriguez, sarebbe una risposta mediatica alla Juventus con CR7. Non sono convinto arriverà Lozano insieme a Rodriguez. James è molto seguito sui social e gioca molto a favore della popolarità, giro di soldi. Su Lozano ho qualche perplessità, ma potrebbe essere legato alla situazione di Insigne. Secondo De Laurentiis va o non va ceduto? Dipende se vede Insigne come le ultime partite di campionato o queste due con la nazionale. Penso che il vero colpo sia James e non verrà ceduto Insigne. Dalle ultime cose che ho visto, Mertens rinnova. La batteria in avanti è folta e l'acquisto di Lozano è difficile, spero di non sbagliarmi se dico che De Laurentiis voglia accendere gli entusiasmi”.