Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sul possibile nuovo direttore sportivo del Napoli:

"ADL ha i conti in ordine e ricaverà dal prossimo mercato 130 milioni certi dalla cessione di Osimhen e potrebbe ricavarne altri 50 milioni circa dalle ulteriori cessioni pianificate. Una somma impressionante per costruire un Napoli a immagine e somiglianza di Conte se il tecnico dovesse accettare. In aggiunta l'ok per un d.s. di sua fiducia da scegliere tra Petrachi, Faggiano, Sartori e Tare".