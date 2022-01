Cammaroto: "Tagliafico-Napoli, arriva il parere di Spalletti: il punto sulla trattativa"

Napoli calcio - Emanuele Cammaroto scrive sulla pista Tagliafico-Napoli su NapoliMagazine:

"Nelle ultime ore e' spuntato anche il nome di Tagliafico dell'Ajax. L'argentino e' stato già trattato negli ultimi due anni, e' un profilo apprezzato ma e' un classe 92 e De Laurentiis non ama operazioni per calciatori di 30 anni. E tanto piu se gli olandesi sparano alto e chiedono 12-13 milioni. Mi risulta che lo stesso Spalletti preferisca altre opzioni (tra cui Olivera) anche per una questione di fisicità (il terzino dell'Ajax e' alto 1,72) e tecnico toscano ha già dato un'impronta chiara alla squadra in questa direzione con i vari Anguissa e Tuanzebe".