Cammaroto: "Smentite Hojlund-Napoli: il vero obiettivo di Giuntoli per l'attacco è un altro"

"Capitolo Osimhen: Manchester United e Chelsea non hanno paura della cifra che chiederà ADL, cioè 120 milioni. Se il bomber nigeriano va in Premier League, Giuntoli e il suo staff già lavorano ad un paio di profili. Smentite su Hojlund, che fisicamente e tecnicamente non viene considerato un erede di Osimhen. In Italia l'unico centravanti seguito dal Napoli è Beto dell'Udinese. Riflessioni in corso su questa situazione e primi contatti già avviati con i friulani".