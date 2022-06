Cammaroto: "Scambio Koulibaly-Demiral? Ecco cosa mi ha detto una fonte interna al Napoli"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto su NapoliMagazine gli sviluppi della trattativa tra il Napoli e Kalidou Koulibaly per il prolungamento contrattuale.

"Per Koulibaly c'è l'offerta di Adl da 4 milioni più bonus per 5 anni. La società aspetta una risposta e ha già informato il giocatore che non intende cederlo in Italia, quindi ogni voce in questa direzione è solo "fuffa''. Una fonte interna al club mi riferisce che in casa Napoli si sono fatti una risata nel leggere voci che accostano nomi come i vari Demiral, Rugani, che non interessano e non vengono considerati in linea con le ambizioni del Napoli. Al di là dei desiderata del Barcellona, che non ha la forza economica, per KK all'estero la possibilità più concreta e' il Chelsea, senza escludere il PSG. Ma il Napoli vuole rinnovare anche perché poi trovare un sostituto significherebbe dover trovare un nome all'altezza e dover spendere non meno di 30-35 milioni".