Cammaroto: "Ritorno di fiamma della Roma per Politano! Addio Juan Jesus, andrà in Arabia o a Monza"

Emanuele Cammaroto, operatore di mercato, fa il punto della situazione in chiave mercato SSC Napoli su Napoli Magazine:

"Juan Jesus non è nei piani, è in uscita e si tratta di capire se andrà al Monza o in Arabia, Natan sta chiudendo con il Betis, Mario Rui deve trovare una soluzione, Gaetano è vicino al Cagliari, Folorunsho è stato bocciato e ora vuole la Lazio. E poi c'è Cajuste che torna dal Brentford ma verrà piazzato altrove. Si aspetta l'offerta giusta per cedere Cheddira, e poi attenzione anche a Raspadori, che non è congeniale ai piani tattici del nuovo Napoli. Per l'ex Sassuolo, il Napoli è convinto di poter ricevere una proposta in extremis o in alternativa potrebbe finire in uno scambio. Altrimenti rischia di finire nel limbo, di nuovo come terza punta nelle gerarchie stagionali. E non finisce qui: bisogna fare molta attenzione allo scenario di questa ultima fase di mercato per Meret, eroe di Coppa Italia ma che, al netto delle parate ai rigori col Modena, non convince del tutto. E con Neres in arrivo per fare il titolare a destra, sarà di troppo uno tra Politano e Ngonge. Tra i due Conte preferirebbe tenere Ngonge, che però è anche quello che potrebbe avere mercato. Su Politano da non escludere un ritorno di fiamma della Roma".