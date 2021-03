Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su Napolimagazine: "Per il dopo Ruiz si valutano alcuni profili tra i quali Barak del Verona ma De Laurentiis studia anche la possibilità di tornare su Castrovilli della Fiorentina. Da vedere se Commisso sarà disposto a privarsene. Infine Zaccagni: non è un'operazione chiusa come molti avevano detto e sul ragazzo del Verona ci sono ora altri tre club italiani tra i quali il Milan che sta preparando un tentativo importante per prendere il giocatore".