Cammaroto: "Offerta Napoli per Beto: cash più Petagna all'Udinese"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto svela i dettagli dell'offerta Napoli per Beto su NapoliMagazine. L'attaccante dell'Udinese è molto gradito al tecnico Spalletti.

"La vera operazione alla quale sta lavorando il Napoli è Beto, dell'Udinese. Giuntoli vorrebbe prenderlo al di là delle vicende di Osimhen perché in partenza c'è Petagna, che cerca spazio e andrà probabilmente via. Il Napoli ha bisogno di due attaccanti di livello e l'idea di un'accoppiata Osimhen-Beto stuzzica non poco. Per il centravanti dell'Udinese il Napoli offre soldi e Petagna, al momento i friulani resistono ma il pressing azzurro e' forte. Il gradimento di Spalletti su questo giocatore è totale".