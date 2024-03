Cammaroto: “Nuovo allenatore del Napoli? Niente Pioli, restano in lizza tre profili”

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ha fatto il punto della situazione sul possibile nome del nuovo allenatore del Napoli.

"Cadono altre candidature alla panchina azzurra: Pioli, lo avevamo detto in tempi non sospetti, va verso la conferma al Milan e sono andati a vuoti altri tentativi di avvicinamento a De Zerbi, che non ne vuole sapere di tornare in Italia adesso. E allora ad oggi lo scenario porta ad uno sprint a tre per contendersi la guida del nuovo Napoli, cioè Conte, Italiano e Gasperini. Conte rimane la prima opzione, senza se e senza ma, di Aurelio De Laurentiis, convinto di poter convincerlo ad accettare Napoli per una grande sfida".