Cammaroto: "Non solo Zirkzee, il Napoli è interessato anche a Retegui"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive che il Napoli, oltre a Zirkzee del Bologna, starebbe guardando con molto interesse anche ad un altro centravanti vista la probabile partenza di Victor Osimhen. Il nome nuovo è quello di Retegui del Genoa:

"Per l'attacco il Napoli cerca l'erede di Osimhem ma anche una punta forte, che vada a sostituire poi il vice del nigeriano, ovvero il "Cholito" Simeone, anche lui assai probabile partente. Se per il dopo Osimhen la pista numero uno porta a Zirkzee, per il successore del Cholito viene seguito invece con molta attenzione Retegui, centravanti del Genoa, che il Napoli aveva preso in considerazione sin dai tempi in cui giocava in Argentina. L'ex Atletico Tigre è di nuovo sul taccuino del Napoli e comincia a rappresentare più di una semplice idea".