Cammaroto: "Non solo Conte, i quattro nomi in orbita Napoli per la prossima stagione"

Emanuele Cammaroto scrive su Napolimagazine i possibili candidati alla panchina del Napoli per la prossima stagione:

"Conte resta il sogno e De Laurentiis, ci riproverà ma ad oggi le ipotesi più probabili per lui sono Roma e Milan, che non avranno più in panchina Mourinho e Pioli. Farioli piace ma ad oggi non c’è altro e Palladino e’ un’idea ma non una prima scelta. Potrebbe invece tornare di moda l’ipotesi Thiago Motta, mentre non rientra nei piani azzurri Di Francesco. Ma ora è il tempo di Mazzarri".