Cammaroto: "Napoli pronto a fare offerta monstre per Scalvini. Nel mirino anche Calafiori"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine racconta la strategia del napoli per rinforzare la difesa la prossima estate:

"Per la difesa il Napoli acquisterà tre nuovi centrali, tra i quali i due titolari, e sarà fatto un tentativo importante per Scalvini. Il Napoli è pronto ad offrire all'Atalanta 40 milioni. Un altro centrale individuato è Calafiori del Bologna. Trattativa avviata, gradimento totale del giocatore. Sul centrale degli emiliani rimane l'interesse della Juve e del Milan ma il Napoli è in vantaggio".