Cammaroto: “Napoli pronto a cedere 14 calciatori: maxi tesoretto da investire sul mercato per ADL”

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sulle possibili cessioni del Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

"Tra calciatori in rosa e altri in prestito sono in 13-14 ad avere la valigia in mano e il club partenopeo ha la ferma convinzione di poter realizzare una cifra pesantissima sulla quale rifondare la squadra.

Con i 130 milioni virtualmente in cassa di Osimhen (poco cambia che poi a pagarli Psg o Chelsea), De Laurentiis potrà permettersi di ammortizzare anche la possibile o probabile perdita del posto Champions, e a quelle maxi-somma si aggiungeranno i soldi che verranno ricavati dalle partenze dei vari Meret, Ostigard, Simeone, Raspadori e quelle dei rientranti Zanoli, Zerbin e Folorunsho (su quale c'è una riflessione in corso ma sembra pravelere l'idea di realizzare una plusvalenza importante), mentre Lindstrom potrebbe andare in prestito per non svalutare l'investimento.

Ecco perchè il Napoli potrebbe ritrovarsi con 180-200 milioni a disposizione per un mercato molto importante e un monte ingaggi che si libererà oltre all'ingaggio di Osimhen anche di quelli dei vari Zielinski, Demme e Rui".