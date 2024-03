Cammaroto: “Napoli-Icardi: cosa filtra dagli azzurri”

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sulla pista Icardi per il Napoli:

"E' stato accostato al Napoli, invece, Icardi che vuole tornare in Italia: il Napoli lo apprezza e lo considera ancora un goleador importante ma non gli darebbe mai i 10 milioni che percepisce al Galatasaray e neanche la metà. Icardi dovrebbe abbattersi l'ingaggio del 60%, altrimenti non ci sono margini di trattativa con i partenopei.

E' una pista suggestiva da escludere sicuramente in un caso: se dovesse arrivare in panchina Conte, non prenderebbe nemmeno in considerazione l'eventualità di riavere Maurito, da lui subito epurato nella sua passata esperienza di tecnico all'Inter".