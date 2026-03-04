Cammaroto: "Napoli forte su Zaniolo e Zaccagni! Da valutare il futuro di Politano, c'è la decisione su Alisson"

Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ha scritto sull'interesse da parte del club di de Laurentiis per Zaniolo dell'Udinese e Zaccagni della Lazio:

"In entrata la novità di questi giorni è che il Napoli sarebbe intenzionato ad andare forte su Zaniolo. I rapporti tra Napoli e Udinese sono da sempre ottimi. E Zaniolo ha da sempre l'apprezzamento di Antonio Conte. Per qualcuno è un indizio di mercato proprio sul futuro di Conte. In orbita Napoli c'è sulla corsia opposta pure Zaccagni, che vorrebbe salutare la Lazio e che è un altro nome "contiano". Non credo che possano arrivare entrambi ma uno dei due sì. Ricordiamoci che sugli esterni il Napoli punterà forte su Alisson e Vergara. Politano ha il contratto ma anche qui si faranno valutazioni, ad agosto raggiungerà le 33 primavere".