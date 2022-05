Calciomercato Napoli - Il Napoli ha sondato l'Udinese per Beto. Lo scrive Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine raccontando questo retroscena di mercato tra azzurri e bianconeri.

"Mi risulta che il Napoli abbia sondato l'Udinese per Beto, offrendo Petagna e un conguaglio. Ma i friulani ad oggi non mollano il bomber e sperano in un:asta. Pjanic e' un'idea di Spalletti per alzare il livello di personalità della squadra ma al momento l'ingaggio e' fuori dai parametri del Napoli".