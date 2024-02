Cammaroto: “Conte è la prima opzione di ADL, quattro le alternative nella short list”

Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sul prossimo allenatore del Napoli:

"Ad oggi è innegabile ed evidente che Mazzarri abbia deluso e ha zero chance di conferma, il medico di famiglia lascerà la panchina a fine stagione. Per il nuovo allenatore è una corsa a cinque, stavolta non ci sarà nessun casting, facciamo nomi e cognomi: Conte è la prima opzione di ADL, se salta questa pista - in ordine di possibilità - Gasperini, Pioli, De Zerbi e un quinto nome che è un altro clamoroso pallino e ancora non è venuto fuori".