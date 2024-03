Cammaroto: "Con Osimhen andranno via altri 8 azzurri. Pronti 200 milioni da investire sul mercato"

Calciomercato SSC Napoli - Secondo quanto scrive Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine, gli azzurri la prossima estate avranno qualcosa come 200 milioni dieuro da spendere. Non andrà via solo Osimhen:

"Oltre a Osimhen lasceranno Napoli anche i vari Meret, Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, Simeone, e sul mercato sono destinati a finire anche i rientranti Zanoli, Folorunsho (che piace in Premier League) e Cheddira, che porteranno un ulteriore "tesoretto". Ecco perchè oltre alla maxi-cifra di Osimhen, il Napoli rischia seriamente di trovarsi altri 60-70 milioni in cassa e quindi 200 milioni per il mercato".