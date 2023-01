Emanuele Cammaroto ha parlato del calciomercato del Napoli, ai microfoni di NapoliMagazine:

"Capitolo "gioielleria" Empoli: c'è stato un contatto importante per Vicario in questi giorni, più di un semplice contatto. Baldanzi piace ma al momento e' solo un'idea sul taccuino. Ci sarà tempo e modo per approfondire il discorso sul talentino dei toscani".