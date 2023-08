Camicioli: "Napoli un passo avanti alle altre, tenere Osimhen prova di forza. Ecco chi vorrei per il dopo Kim"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Davide Camicioli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Non è arrivati ancora il difensore centrale, i tifosi possono stare Tranquilli? Assolutamente si. Gli azzurri sono tra quelli che hanno cambiato di meno, è partito il solo Kim per una cifra importante. Ci sono squadre messe molto peggio. Il Napoli è ancora la squadra da battere. Tra tutti i nomi fatti per il dopo Kim mi piace Danso.

Tenere Osimhen è una dimostrazione di forza economica, non hai bisogno di vendere per bilancio per rifare la squadra, i tifosi ragionano da tifosi ma analizziamo il momento: La Lazio si è privata di Milinkovic e non l’ha sostituito, l’Inter ha perso Onana, Brozovic e Lukaku, il Milan ha fatto tanto ma ha preso giocatori giovani, l’unica di cui mi preoccuperei è la Juventus che non gioca le coppe ma sulla griglia di partenza il Napoli è ancora avanti a tutte le altre.

I bianconeri hanno la necessità di mettere a posto i conti di sfoltire la rosa dagli esuberi, l’operazione Lukaku-Vlahovic porterebbe nella casse della Juve tra i 40 e 50 milioni. I bianconeri sono costretti ad arrivare tra le prime 4, non avere le coppe può essere un vantaggio ma mette anche pressione”.