Andrea Cambiaso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai al fischio finale di Juventus-Napoli: “Sapevamo che il Napoli giocasse in questo modo anche per la filosofia del loro allenatore. Dopo i primi minuti in cui siamo andati in difficoltà nel capire come andarli a pressare, credo che poi abbiamo gestito bene anche questa cosa qua. Siamo stati bravi”.