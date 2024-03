Calzona su Sarri: "Era il mio consulente finanziario, ma parlavamo solo di calcio! Ecco come ci siamo trovati a lavorare insieme"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

Ecco un estratto delle parole di Calzona che svela un retroscena sul rapporto con Sarri:

Sul rapporto con Sarri ed il retroscena di quando era consulente finanziario: "L'ho conosciuto tramite un amico in comune quando faceva il promotore finanziario. Avevo due spiccioli da parte per la gestione, ma parlavamo sempre di calcio e mai di business. Io era l'ultimo anno che giocavo a calcio in Eccellenza, lui allenava ma era senza squadra e quando fu allontanato il nostro allenatore mi diedero il ruolo di tecnico per un paio di partite. Io però volevo giocare a calcio e non allenare, così fu contattato Sarri e con lui abbiamo ottenuto grandi risultati. Da lì è rimasto un rapporto ancora più saldo, poi dopo qualche anno l'ho seguito ed è iniziata la nostra carriera".