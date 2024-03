Calzona si sfoga contro un calciatore: "Non mi piacciono gli alibi, ci affideremo solo ha chi ha le pal*e per aiutarci"

L'allenatore del Napoli e il commissario tecnico della Nazionale della Slovacchia, Francesco Calzona, si sfoga in un'intervista riguardo quelle che saranno le prossime partite che andrà a giocare proprio la sua Nazionale che se in amichevole.

Calzona

Intervista Calzona: sfogo contro un calciatore

Francesco Calzona, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, si è sfogato e l'ha fatto prendendo di mira un giocatore in particolare riguardo quello che è accaduto in questi giorni:

«Abbiamo chiamato chi ha le palle per aiutare la Slovacchia. Non mi piacciono gli alibi, giocheremo con i ragazzi che sono qui. Che ci hanno portato all’Europeo e che meritano rispetto: per me conta soprattutto che siano felici. L’entusiasmo è più importante della tecnica o della tattica».

Queste le parole pesanti di Calzona alla vigilia dell’amichevole della Slovacchia contro l’Austria a Bratislava alle ore 18 mandando un messaggio forte dopo il caso dell’assenza di Cavric, attaccante serbo dei Kashima Antlers naturalizzato slovacco. Calzona aveva convocato Cavric ma lui ha improvvisamente declinato la convocazione, spiegando che il club giapponese non lo avrebbe liberato perché non ancora integrato.

«Rispettiamo la decisione di Cavric, stop. Voglio persone coinvolte perché rappresentiamo il Paese. Chi viene deve essere orgoglioso, soddisfatto e felice». Ha così concluso Calzona.