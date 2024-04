Calzona: "Restare a Napoli? Matrimonio strano, ma qui c'è la mia vita! Sull'offerta di restare nello staff..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Monza-Napoli 2-4, parlando anche del suo futuro in azzurro: 

Restare a Napoli?¬†Ho un contratto che scade a giugno, ci sono accordi con la Slovacchia perch√® ho un contratto da CT. E‚Äô un matrimonio a tre, molto strano, ma non so come andr√† a finire. Napoli √® la mia vita e voglio lasciare un buon ricordo se poi non dovessi restare, ne parleremo a tempo debito ed ora non ci penso. Non √® vero che De Laurentiis mi ha offerto la possibilit√† di restare nello staff‚ÄĚ.¬†