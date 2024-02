Calzona a Prime: "Dobbiamo fare la partita, ecco a chi mi ispirerò! De Laurentiis? Può venire nello spogliatoio e su Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona, nuovo allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del pre-partita di Napoli-Barcellona, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“E’ successo tutto talmente un fretta che sono entrato in un frullatore. Da ieri sono tornato sul campo e mi sono tranquillizzato, ora sono nel mio mondo. Cosa mi aspetto dalla squadra? Fare la partita, perché abbiamo i mezzi per farlo e mi aspetto questo. Incontriamo una squadra forte ed andremo in sofferenza, ma dovremo essere squadra e fare la partita”.

Mi ispirerò più a Sarri o Spalletti? Ho avuto tre maestri, compreso Di Francesco che stimo tantissimo. Quello che cerco di portare in campo c’è tanto del loro calcio, quindi sarà un mix”.

Su Osimhen: “E’ tornato dalla Coppa d’Africa e chiaramente mi aspetto tanto da lui, è un top player mondiale. L’ho visto bene e me l’ha garantito, quindi mi aspetto tanto”.

Su De Laurentiis: “Non c’è problema, il presidente è stato carinissimo e sereno con me. Non mi ha chiesto niente di particolare, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e sa benissimo come la vedo io. Se vuole venire nello spogliatoio può venire”.