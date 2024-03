Calzona a Dazn: "Osimhen ha un'infiammazione sulla vecchia cicatrice, vediamo se può giocare"

Napoli - Francesco Calzona ha prlato a Danz prima di Inter-Napoli anche delle condizioni di Osimhen:

"E' chiaro che noi siamo di rincorsa, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo in ogni partita. Lo sapevamo già quando siamo arrivati, questa partita è fondamentale per raggiungere l'obiettivo che è ancora possibile. Raspadori è un giocatore che si adatta a tanti ruoli, ho altri due attaccanti come Osimhen e Simeone che in quel ruolo sono forti. Osimhen ha un'infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio, quindi viene in panchina e vediamo se possiamo utilizzarlo".