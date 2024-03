Calzona a Dazn: "La squadra sembra essersi ritrovata, sono felice della crescita. Ho fiducia nei ragazzi e di chi resterà a Napoli a lavorare nella pausa, su Juan Jesus..."

Napoli - Francesco Calzona è intervenuto a Dazn al termine di Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Non solo orgoglio, ma anche qualità. Abbiamo concesso solo 10 minuti all'Inter, ma siamo ancora distanti. Non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente, abbiamo fatto un'ottima gara con una squadra che vinceva da 10 partite di fila in campionato. Ci abbiamo provato e sono contento della prestazione, perché la squadra sembra essersi ritrovata.

Cambiare tre allenatori non è facile per la squadra e per tanti giocatori stranieri arrivati da fuori, sono contento della crescita giornaliera che stanno facendo tanti di questi ragazzi. Ci siamo allenati poco, solo 7 allenamenti di squadra tra tutti gli impegni. Il tempo però non c'è e ci serve qualche giorno in più, è solo questione di tempo e dobbiamo mettere dentro qualcos'altro.

Ora in questa pausa a Napoli rimane uno staff per cui ho piena fiducia, il preparatore Cacciapuoti e i collaboratori tecnici. Resteranno pochi giocatori e quindi ci saranno allenamenti fisici per tenerli in giusta forma. Ho tanta fiducia dei ragazzi, non sono preoccupata sotto questo aspetto. Posso seguire le immagini del drone.

Ho visto Juan Jesus pochissimo e non ho avuto modo di parlare di quell'episodio di razzismo, chiederò a lui qualcosa dopo".