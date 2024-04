Calzona a Dazn: "Chiedo scusa ai tifosi! Approccio inconcepibile, ma è colpa mia. C'è un dato sconcertante, manca orgoglio"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Empoli-Napoli 1-0:Â

“Cosa non ha funzionato? L’approccio alla partita, siamo entrati molli in campo e non abbiamo mai affondato. E’ inconcepibile questa cosa, la responsabilità è mia perché non ho comunicato la voglia di arrivare il più lontano possibile alla squadra”.

Decima sconfitta in campionato? E’ chiaro che se non vinciamo le partite è difficile arrivare in Champions. Dobbiamo onorare la maglia, dare di piĂą. Siamo la squadra che ha segnato di meno nei primi 15’, questo è un dato sconcertante per una squadra come la nostra”.Â

Squadra pigra nel difendere? E’ anche vero che siamo troppo leziosi, nel primo tempo lo siamo stati anche in possesso di palla. Questo problema di mancanza di rabbia nel riconquistare la palla ce lo portiamo dietro da quando sono arrivato io. Probabilmente la colpa è mia perché non ho saputo trasmettere questo concetto, bisogna stare lassù e riconquistare alti. Abbiamo tanta qualità e nel secondo tempo non abbiamo mai tirato in porta, la colpa è mia perché non siamo riusciti a svoltare”.

Mi aspettavo qualcosa di piĂą dai calciatori? E’ chiaro che le vicissitudini di quest’anno sono note, non mi aspettavo di trovare una squadra così. Dobbiamo fare di piĂą, lo dobbiamo alla cittĂ ed alla societĂ che ci paga e ci fa lavorare in tranquillitĂ . C’è sempre lo stadio pieno, abbiamo tutti gli elementi per fare bene e non ci riusciamo, questo mi dispiace tantissimo”.Â

Su cosa interverrò in allenamento? Dobbiamo guardare alla prossima partita, ormai non possiamo fare altro. Dobbiamo lavorare sull’orgoglio, se non capiamo che certe situazioni vanno oltre la tattica, come l’approccio alla partita e la voglia di vincere, poi è inutile lavorare sulla tattica”.Â

Non tutti i calciatori nuovi si sono integrati? Sono arrivati in una stagione balorda, io cerco di mettere in campo la formazione migliore. Bisogna dimostrare sempre, però la scusante è che sono arrivati nella stagione peggiore del Napoli negli ultimi anni”.Â

Cosa dire ai tifosi? Io personalmente chiedo scusa, a tutti coloro che ci seguono in trasferta e fanno sacrifici per sostenerci. Domenica c’erano 50mila persone allo stadio, la contestazione ci sta tutta e la dobbiamo accettare. Io posso solo ringraziarli e chiedere scusa per questo finale di stagione non bello”.