Callejon, l'agente: "ADL vuole trattenerlo ma manca l'accordo tra le parti, c'è grande affetto reciproco"

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei casi più spinosi in casa Napoli è certamente quella relativa al rinnovo di José Maria Callejon. Il contratto dello spagnolo, infatti, è in scadenza per la prossima estate e dunque la sua avventura in azzurro potrebbe concludersi tra pochissimi mesi. Proprio a tal proposito è stato intervistato Manuel Garcia Quilon, l'agente dell'ex Real Madrid, dai colleghi di Sevilla ABC. Ecco quanto tradotto da Tuttomercatoweb:

“Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto”.