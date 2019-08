Callejon a Sky: "Con la Juve per vincere e proporre il nostro gioco. Llorente? Ci darà una grande mano"

Josè Callejon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Contro la Juventus è sempre una delle partite più belle del campionato. E’ ancora presto ma stasera conta tanto lo stesso, vogliamo proporre il nostro gioco sperando di vincere e tornare a casa con i tre punti. Rispetto alla gara dell'anno scorso abbiamo analizzato gli errori per non commetterli di nuovo. Llorente? Per noi è bello averlo in squadra perchè aumenta anche la colonia spagnola (ride, ndr), ci darà una mano perché è un grande giocatore”