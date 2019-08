Calcioscommesse, un pentito rivela: "Nuovo metodo, così i capitani vendono le partite"

Calcioscommesse, riecco l'allarme. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, hanno trovato un metodo ritenuto infallibile per scommettere sulle partite del campionato italiano. Un modo ritenuto sicuro, che richiede un coinvolgimento minimo di un paio di giocatori: i due capitani.

Calcioscommesse, la confessione del pentito

Il tutto è stato rivelato dal pentito Alfredo Sartore, nel corso delle indagini sulla camorra del rione Traiano. Stando a quanto riferito dal pentito, quando i due capitani delle rispettive squadre vengono chiamati dall’arbitro per il lancio della monetina, c’è un accordo segreto che consente di indirizzare la scelta del direttore di gara. Da questo patto segreto, poi, la camorra è in grado di scommettere e incassare soldi, anche se non è chiaro su quale piattaforma avvengano le puntate.

L'uomo dice di aver assistito, qualche anno fa, a una conversazione tra Vincenzo Cutolo e alcuni amici calciatori, durante una partita di calcetto nei campi di Agnano: «Ero vicino a loro, che parlavano di calcio scommesse. Dicevano che era più facile non coinvolgere i calciatori ma puntare sul kick off, che sarebbe la monetina di chi batte il calcio d’inizio, perché in questo modo si coinvolgeva soltanto il capitano dell’altra squadra». Indagini in corso ma al momento non risultano calciatori sotto inchiesta.

