Rinnovo Koulibaly, De Maggio: "ADL incazzato con Ramadani, secco 'no' alla maxi offerta"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis è incazzato con Ramadani, non ha voluto per niente dasre possibilità al Napoli di rinnovo. L'agente di Koulibaly ha ribadito che questo in corso è il suo ultimo contratto col Napoli. Rifiutati 6 milioni netti a stagione per 5 anni andando oltre i parametri stabiliti, De Laurentiis è una furia con Ramadani".