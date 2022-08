Calcio Napoli - Massimo Sparnelli, ex membro dell'ufficio stampa della SSC Napoli, ha scritto un messaggio sui suoi profili social dando un indizio di mercato. Di seguito le sue parole pubblicate su Faceboook: "Adesso è sicuro: arriva un pezzo da novanta, vivrà a Posillipo". Non vengono tirati in ballo dei nomi, ma Sparnelli potrebbe riferirsi al colpo Kepa dal Chelsea che a quanto pare sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.