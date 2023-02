Accostato al Napoli, Ounahi si presenta al Marsiglia: "Tanti club su di me, ecco perchè ho scelto l'OM"

Notizie Napoli calcio - Azzedine Ounahi è stato lungamente seguito dal Napoli nell'ultimo mese. Il centrocampista marocchino ormai ex Angers alla fine ha scelto di approdare al Marsiglia, nonostante le lusinghe del club di De Laurentiis e di diverse società di Premier League.

Lo stesso Ounahi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club transalpino, spiegando il perchè della scelta di approdare al Marsiglia:

«Sappiamo tutti che per me c'erano interessamenti forti da Inghilterra e Italia, ma alla fine ho scelto Marsiglia. Ho preso questa decisione perché qui mi ricorda un po' casa, ritroverò il Marocco in questa città. Hanno avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra».