Kumbulla, l'agente: "Al calciatore consiglierei il trasferimento al Napoli, ma a gennaio il Verona non vuole cedere"

Calciomercato Napoli - Intervistato dalla redazione di ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Gianni Vitali, agente di Kumbulla:

“Marash sta facendo benissimo, insieme a tutto il Verona. Tutta la squadra sta giocando ad alti livelli e il ragazzo è protagonista di un campionato eccezionale. Ha avuto un piccolo infortunio, ma si sta riprendendo al meglio. Con Juric si sta trovando benissimo, è un ottimo allenatore sotto tutti i punti di vista, che ha creato un gruppo eccezionale. Vorrei sottolineare, però, anche il lavoro del direttore sportivo Andrea D'Amico, che ha fatto buonissime cose, nonostante le risorse a disposizione. Questa squadra ha già elementi di sicuro valore. Il Napoli su Kumbulla? Il ragazzo ha suscitato l'attenzione di parecchi club, vedremo cosa accadrà in futuro. Il Verona non ha necessità economiche e non vorrà cedere i propri pezzi migliori già a gennaio. Il Napoli è una squadra estremamente attenta ai giovani, sia in Serie A che nel resto d'Europa, quindi, è normale che anche loro stiano seguendo Marash. E' un profilo che può piacere ad una società come quella azzurra. Il direttore Giuntoli è uno che lavora molto bene, sarà sicuramente vigile su tutti i profili che si stanno mettendo in luce. Consiglierei Napoli, in questo momento, ad un mio assistito? Senza alcun dubbio, nonostante il periodo complesso. Napoli rimane Napoli, una delle società che ha operato meglio negli ultimi dieci anni al pari di Juve e Atalanta, e una città fantastica. E anche in un momento di tale difficoltà, il valore e l'immagine della società non cambiano. Io non avrei nessun tipo di difficoltà a consigliare Napoli ad uno dei miei assistiti".