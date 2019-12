Calciomercato, Longo a CN24: "Possibile addio in estate, l'Arsenal vuole Ancelotti in panchina. Gattuso? E' in pole position, c'è un retroscena su Spalletti"

Ultime calcio Napoli - Daniele Longo, calciomercato.com, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Bisogna fare un discorso ampio, le posizioni sembravano essere contrapposte tra Ancelotti e lo staff e il presidente e i suoi uomini di fiducia, ora tutto cambia. I risultati non sono dalla parte del tecnico e la sua posizione non è così salda. Il cammino in Champions League del Napoli è importamte e non è facile fermare il Liverpool. In campionato serve fare punti. L'addio di Ancelotti a fine stagione è possibilità concreta. Dalla Premier arrivano voci sull'Arsenal. Gattuso? E' in pole position, piace a Giuntoli e De Laurentiis. C'è anche Spalletti, ma ai tempi del mancato arrivo al Milan disse che solo il Napoli avrebbe potuto fargli cambiare idea. Mertens? Niente Milan, solo l'Inter potrebbe prenderlo ma solo in estate, ma il belga ha sempre dichiarato di voler giocare in Italia solo col Napoli. Haaland? Clausola bassa da 20mln di euro, ma resterei stupito. Sappiamo la forza dell Juventus ma ha sempre preso grandi campioni. Raiola è entrato nell'affare e la situazione potrebbe cambiare. Piatek-Milik? Il Milan direbbe subito si, il rossonero è in grossa difficoltà".