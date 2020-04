Serie A - Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni FourFourTwo: "L'anno scorso i tifosi mi prendevano in giro perché ero arrivato con un altro allenatore (Sarri, ndr). Ho sentito tante critiche ingiuste, ma non le ho mai contestate. Anzi, mi hanno dato la forza perché dentro di me sapevo che avevano torto. Così ho lavorato in silenzio come sempre per dimostrare che si stavano sbagliando. Però non è stato facile e avevo pensato di andare via".