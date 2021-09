Di Natale svela: "Il mio sogno è allenare il Napoli"

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli riguardo il possibile prossimo allenatore. Perché ad oggi è Luciano Spalletti il tecnico che tra l'altro sta facendo un lavoro straordinario in questo inizio di stagione. Ma nuovi allenatori si propongono a Napoli e annunciano di sognare quella panchina azzurra. E' il caso di un grande ex calciatore.

Calciomercato Napoli

Prossimo allenatore Napoli, l'annuncio

Il Napoli di Spalletti continua la sua striscia positiva di risultati, ma intanto, proprio riguardo la panchina del Napoli, arrivano aggiornamenti di mercato. Perché in tanti si propongono ad Aurelio De Laurentiis per il futuro. E' il caso di Antonio Di Natale, napoletano doc e grande ex calciatore dell'Udinese. Ad oggi Di Natale ha iniziato la carriera d'allenatore ed è sulla panchina della Carrarese, ma ha fatto una rivelazione di mercato a LaCasadiC.com: "Guidare il Napoli è il sogno di tutti i napoletani. Poi certo mi piacerebbe anche allenare l’Udinese. Ma sono sogni, pensiamo al presente".

Ultime notizie calcio Napoli