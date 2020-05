Calcio brasiliano, l'agente Arquilla: "Dubbi fisici e tattici su Everton, vale meno di 25-30 milioni"

Ultime calciomercato Napoli. Angelo Arquilla, agente ed intermediario di mercato specializzato nel calcio brasiliano, racconta l'obiettivo del Napoli Everton del Gremio per Tuttomercatoweb.com.

"E' cresciuto molto in questi mesi. E' un'ala: parte dall'esterno, è bravo a saltare l'uomo ma non è altissimo. In Nazionale c'è, non è titolare ma è presente. Però è un po' leggerino fisicamente, ho dubbi. E poi è un'operazione complicatissima a livello di investitori dietro al giocatore. E poi c'è da capire l'ambientamento".



Non è mai facile.

"Serve tempo. Serve applicazione mentale per ambientarsi, è strano: sei lontano da casa, il Brasile come mentalità è completamente diverso. Le città qui sono vuote fuori, Napoli magari è più sudamericana come città. Però ultimamente sembra diverso dagli anni '80. Gabigol, Gerson, Pedro... Troppi esempi che non si son ambientati".



Costa 25-30 milioni.

"E' la cifra giusta, forse anche tanto ma... Dove gioca? E' un esterno puro, come Lozano. E' comunque un buon giocatore, anche se forse troppo tecnico per il gioco di Gattuso. E' un grande giocatore? Non lo so...".



Su chi andrebbe come nome a sorpresa?

"Marrony: è un '99 del Vasco da Gama. In campo vola, è difficile da fermare. L'ho visto due volte, è impressionante. Secondo me è già da grande squadra. Col fisico che ha, col suo fisico, è da big: veloce, senza paura, tiro, corsa".