Calamai: "Osimhen con 150mln va via, chi potrebbe sostituirlo? Io dico Vlahovic, che piace a Spalletti"

A TMW Radio, nella rubrica Penna e Calamai, il giornalista Luca Calamai ha parlato del weekend di campionato.

"Cito poi una storia bella, quella di Osimhen, che merita 9. E' mostruoso, fa campionato da solo, non vedo nel mondo uno come lui. E faccio una provocazione: se arriveranno 150 milioni andrà via. E allora chi potrebbe sostituirlo? Io dico Vlahovic, che piace a Spalletti. Non so se la Juve possa permetterselo ancora, il Napoli cerca giocatori fatti e che possono avere ancora un percorso, quindi lo vedrei bene"