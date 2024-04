Calaiò: "Voto 3 a tutti, tranne a Mazzocchi! Fossi io l'allenatore, farei giocare chi ha voglia"

Emanuele Calaiò è intervenuto dagli studi di Canale 21, in onda s Campania Sport. Queste le sue dichiarazioni dopo Empoli-Napoli: "Io darei 3 in pagella a tutti, un mezzo voto in più lo darei solo a Mazzocchi, forse, perché ha giocato a sinistra e da febbricitante, ma ci ha messo l'anima. La squadra fraseggia da moviola. Non ha un atteggiamento accettabile. I centrocampisti sono scomparsi. Anguissa davanti alla porta la passa ad Osimhen. Da parte di determinati elementi ho visto cose avvero irritanti. C'è uno scollamento generale, dovuto anche a rinnovi di contratto che non arrivano, qualche invidia... Pure Lozano ha fatto capire qualcosa sullo spogliatoio disunito, ci saranno delle gelosie... Come ne esci? Devi affrontare le partite una ad una. Fossi io l'allenatore, farei giocare chi ha voglia, chi non si è espresso ed è pronto a mettersi in mostra. Il prossimo anno devi fare la stessa cosa: chi non ha stimoli, per me, deve andare via".