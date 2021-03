Calaiò: "Osimhen perfetto per questo terzetto di gare: Gattuso sceglierà le ripartenze per far male al Milan..."

Napoli Calcio - Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Io geloso di Bucchi? Era un onore giocare con lui, servivano i suoi gol degli anni precedente. Pià? Non ha fatto tanti gol ma ce ne ha fatti fare tantissimo: mi sono trovato benissimo con lui. Col Milan, Osimhen in campo? In questo momento si, Mertens è ancora non in condizione: Osimhen ci mette meno tempo ad entrare in condizione per le sue doti atletiche. Il gol che abbiamo visto di Osimhen a Bologna è proprio nelle sue caratteristiche. Gattuso sceglierà le ripartenze e lui può essere l'uomo giusto".