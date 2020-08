Calaiò: "Osimhen come Cavani, Giuntoli e De Laurentiis possono aver fatto bingo! Spero non sia un Lozano bis"

Calciomercato Napoli - Emanuele Calaiò, ex Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Per caratteristiche Osimhen sembra molto Cavani, non lo conosco bene ma spero possa fare a Napoli i gol del calciatore uruguaiano. Tutti mi dicono che sia un fenomeno, ma voglio vederlo con i miei occhi. Spero che Osimhen non sia l’acquisto alla Lozano. Giuntoli e De Laurentiis possono aver fatto bingo con questo ragazzo. Io avrei investito certe cifre per una garanzia, ma magari questa scommessa può essere vincente. Gattuso ha sistemato molto la fase difensiva. Il gioco è meno offensivo degli altri anni, sono mancati i gol degli esterni".