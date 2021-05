Calaiò: "Osimhen, col Cagliari gol da attaccante puro! Su Gattuso ed i torti arbitrali..."

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Peccato, è stata una vittoria buttata dal Napoli nei minuti finali, considerando il pareggio del Cagliari arrivato in extremis. Durante il match le occasioni di chiudere la partita con un paio di gol non sono mancate. Come spesso e' accaduto al Napoli negli ultimi anni, se tieni il risultato in bilico e non chiudi i conti puo' sempre verificarsi l'imprevisto. E' chiaro che col pari il percorso verso la Champions si e' complicato, anche se il calendario e' dalla parte del Napoli. Ora tutto dipende dagli azzurri. Bisogna vincere le ultime 4 sfide, considerando gli scontri diretti delle altre squadre. Osimhen sta migliorando partita dopo partita. Ha fatto un gran gol, da attaccante vero. Stop positivo, con protezione della palla prima della conclusione in rete. Davvero un bellissimo gol. Ha ancora qualche limite. A volte fa un gol e ne sbaglia due piu' facili nella stessa partita. Deve essere piu' concentrato e cinico sotto porta. Il suo secondo gol, comunque, era assolutamente regolare: Osimhen ha appoggiato leggermente la schiena di Godin. Non so cosa hanno visto nella sala VAR. Il gol era da convalidare. Quest'anno il Napoli ha subìto troppi torti, la societa' dovrebbe farsi sentire con l'Associazione Italiana Arbitri. Il Napoli ha comunque il calendario piu' semplice rispetto alle dirette concorrenti. Bisogna pensare solo a se stessi e non a chi sta davanti. Gli azzurri hanno perso troppi punti contro le piccole. Nelle ultime 5 di campionato, quella col Cagliari era la sfida piu' insidiosa, considerando che i sardi si devono salvare. Con 4 vittore il Napoli e' in Champions. La battuta d'arresto degli azzurri lascia comunque l'amaro in bocca, al di la' del pari dell'Atalanta. Contro formazioni inferiori bisogna stravincere. La Champions e' troppo importante, lo stimolo doveva essere diverso. Di Meret posso dire solo cose positive: tra i pali e' uno dei migliori in Italia, ha fatto due grandissime parate su Nandez e Pavoletti. Deve migliorare coi piedi, ma se continua cosi' trovera' spazio anche in Nazionale. Penso che il Napoli, comunque, meritasse di piu' contro il Cagliari, perche' la partita l'ha fatta. Purtroppo se non chiudi le partite le sorprese sono dietro l'angolo. Manolas e Koulibaly hanno disputato una gara perfetta. Insigne continua a fare grandi cose, anche in fase difensiva. Demme ha centrato la traversa, risulta sempre tra i migliori in campo, garantisce quantita' e qualita' tra i reparti e compensa il poco movimento di Bakayoko o Fabian Ruiz. Demme e' dinamico, va al tiro da fuori, il suo gol sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sui cambi di Gattuso posso dire che personalmente li farei un po' prima. Se fossi stato io l'allenatore, avendo visto che Semplici ad un certo punto ha schierato tutte le torri, con Pavoletti, Cerri, Simeone, e lo stesso Godin a saltare in area, avrei inserito Maksimovic, quindi un difensore in piu' per guadagnare centimetri e difendermi puntando sulla fisicita', considerando anche che Koulibaly non era al top nel finale di gara. E a tal proposito dispiace per il suo infortunio, la sua assenza di sicuro si fara' sentire. Ci sono tanti scontri diretti per le concorrenti alla zona Champions. Il calendario lascia il tempo che trova, perche' tutte le partite possono nascondere insidie. Non penso che il Verona, all'ultima di campionato, venga a Napoli a fare la passeggiata o che lo Spezia non opponga resistenza. Lo Spezia gioca bene a calcio e si deve salvare. Se il Napoli vince a La Spezia può superare una tra Juventus e Milan; sarebbe una bella iniezione di fiducia per il rush finale. Quindi guai ad avere cali di concentrazione".