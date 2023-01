Calaiò: "La sconfitta può dipendere dai carichi di lavoro nella nuova preparazione, non sono preoccupato"

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vittoria meritata dell'Inter, Inzaghi ha bloccato bene la manovra offensiva del Napoli. La sconfitta a Milano con l'Inter ci può stare. Va valutato anche come perdi una partita del genere. Ora servono tre punti con la Sampdoria. Può darsi che si è caricato molto sulla preparazione e questo potrebbe incidere ora sulla brillantezza, poi a lungo andare può premiare. Non sono per niente preoccupato".